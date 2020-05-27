Если автомобиль останавливает полицейский, то это не значит, что водитель может остановиться в любом месте и в любом случае.

Такая остановка должна быть осуществлена с соблюдением определенных требований. За нарушение правил остановки по требованию полицейского, на водителя может быть наложен штраф.

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Чтобы не получить штраф за нарушение остановки, водителю при остановке необходимо:

Перед съездом на обочину нужно включить сигнал указателя поворота; После остановки необходимо включить аварийную световую сигнализацию; Остановиться только в разрешенном месте (в частности запрещено останавливаться на пешеходных переходах и ближе 10 м от них, на перекрестках и ближе 10 м, ближе 30 м от мест остановки маршруток и тому подобное).

Каждый полицейский хорошо следит именно за тем, правильно ли водитель остановился, чтобы иметь дополнительные основания для претензий.

Если остановка будет осуществлена без соблюдения этих правил, то водитель может получить штраф, даже если до этого оснований для штрафа не было.

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