Якщо автомобіль зупиняє поліцейський, то це не означає, що водій можете зупинитись будь-де і будь-як.

Така зупинка має бути здійснена з дотриманням певних вимог. За порушення правил зупинки на вимогу поліцейського, на водія може бути накладено штраф.

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Щоб не отримати штраф за порушення зупинки водієві при зупинці необхідно:

Перед з’їздом на узбіччя потрібно увімкнути сигнал покажчика повороту; Після зупинки необхідно увімкнути аварійну світлову сигналізацію; Зупинитись лише у дозволеному місці (зокрема, заборонено зупинятись на пішохідних переходах і ближче 10 м від них, на перехрестях та ближче 10 м, ближче 30 м від місць для зупинки маршруток тощо).

Часто поліцейський слідкує, чи правильно водій зупинився, щоб мати додаткові підстави для претензій.

Якщо зупинка буде здійснена без дотримання цих правил, то водій можете отримати штраф, навіть якщо до цього підстав для штрафу не було.

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