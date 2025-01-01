Коли та за що поліція штрафує пішоходів

У Патрульній поліції Києва нагадали основні правила дорожнього руху для пішоходів.

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Необхідно переходити проїзну частину пішохідними переходами, зокрема, підземними та надземними, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч.

У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора.

Перш ніж вийти на проїзну частину або пішохідний перехід, пішоходи повинні переконатися, що це буде безпечно.

Пішоходам забороняється:

раптово виходити, вибігати на проїзну частину чи на пішохідний перехід;

допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;

переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках;

затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

рухатися автомагістраллю чи дорогою для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки та відпочинку

За порушення правил дорожнього руху пішоходами передбачено штраф у розмірі 255 гривень. У випадку, якщо пішохід перебуває у стані сп'яніння, або якщо порушення призвело до створення аварійної ситуації, розмір штрафу може бути збільшено.