Укр
Ру

Когда и за что полиция штрафует пешеходов

Размер штрафа за нарушение правил дорожного движения пешеходами небольшой. Однако опасность для самого пешехода существенная.
За что и на сколько полиция штрафует пешеходов - Auto24
Евгений Гудущан
logo1 июля, 18:40
logo0
logo0 мин

У Патрульной полиции Киева напомнили основные правила дорожного движения для пешеходов.

Читайте также: Полиция штрафует за управление электросамокатом навеселе

  • Необходимо переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в частности, подземными и надземными, а в случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.
  • В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или светофора.
  • Прежде чем выйти на проезжую часть или пешеходный переход, пешеходы должны убедиться, что это будет безопасно.

Пешеходам запрещается:

  • внезапно выходить, выбегать на проезжую часть или на пешеходный переход;
  • допускать самостоятельный, без присмотра взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;
  • переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях;
  • задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения;
  • двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха

За нарушение правил дорожного движения пешеходами предусмотрен штраф в размере 255 гривен. В случае, если пешеход находится в состоянии опьянения, или если нарушение привело к созданию аварийной ситуации, размер штрафа может быть увеличен.

#Советы #Автомобилисту