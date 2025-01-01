Когда и за что полиция штрафует пешеходов

У Патрульной полиции Киева напомнили основные правила дорожного движения для пешеходов.

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Необходимо переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в частности, подземными и надземными, а в случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.

В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или светофора.

Прежде чем выйти на проезжую часть или пешеходный переход, пешеходы должны убедиться, что это будет безопасно.

Пешеходам запрещается:

внезапно выходить, выбегать на проезжую часть или на пешеходный переход;

допускать самостоятельный, без присмотра взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;

переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях;

задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения;

двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха

За нарушение правил дорожного движения пешеходами предусмотрен штраф в размере 255 гривен. В случае, если пешеход находится в состоянии опьянения, или если нарушение привело к созданию аварийной ситуации, размер штрафа может быть увеличен.