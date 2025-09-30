Укр
Коли в ТСЦ МВС вимагають "прописку"

Адміністративні послуги в сервісних центрах МВС надаються за умови пред’явлення документів, що підтверджують особу. Зазначене місце реєстрації (прописки) є обов’язковим.
Євген Гудущан
30 вересня, 20:01
Серед документів які зазвичай вимагають адміністратори ТСЦ МВС паспорт з відміткою про місце реєстрації (прописки) та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Часто громадяни, в яких ID-картка, звертаються з питаннями, як отримати витяг про місце проживання. Як це зробити, читайте далі.

Витяг про місце проживання є обов’язковим документом під час отримання послуг в сервісному центрі МВС. Це документ, що підтверджує задеклароване місце проживання (прописку). Витяг про місце проживання вимагають в сервісному центрі МВС під час отримання таких послуг:

  • складання теоретичних та практичних іспитів;
  • оформлення договору купівлі-продажу;
  • відновлення та обмін посвідчення водія;
  • здійснення реєстраційних дій з транспортними засобами тощо.

Якщо у вас паспорт у формі книжечки – відмітка про реєстрацію міститься на окремій сторінці. В ID-картці інформація про місце проживання не зазначена на самому документі, а зберігається в електронному реєстрі. Не всі сервісні центри МВС мають обладнання для зчитування такої інформації, саме тому для підтвердження адреси проживання вони вимагають у громадян витяг.

Як отримати витяг?

Сервісні центри МВС не надають послуги із видачі витягу про місце проживання. Отримати цей документ можливо двома способами – онлайн у застосунку Дія та офлайн, звернувшись до ЦНАП за адресою прописки. Внутрішньо переміщені особи замість витягу про місце проживання можуть пред’явити довідку ВПО.

Що містить витяг?

У витягу про місце проживання зазначається така інформація:

  • прізвище, ім’я, по батькові особи;
  • дата народження;
  • дата реєстрації/зняття з реєстрації;
  • адреса місця проживання;
  • назва органу, що здійснив реєстрацію.
