Когда в ТСЦ МВД требуют "прописку"

Среди документов которые обычно требуют администраторы ТСЦ МВД паспорт с отметкой о месте регистрации (прописки) и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Часто граждане, в которых ID-карта, обращаются с вопросами, как получить выписку о месте жительства. Как это сделать, читайте дальше.
Выписка о месте жительства является обязательным документом при получении услуг в сервисном центре МВД. Это документ, подтверждающий задекларированное место жительства (прописку). Выписку о месте жительства требуют в сервисном центре МВД при получении таких услуг:
- сдача теоретических и практических экзаменов;
- оформление договора купли-продажи;
- восстановление и обмен водительского удостоверения;
- осуществление регистрационных действий с транспортными средствами и тому подобное.
Если у вас паспорт в форме книжечки – отметка о регистрации содержится на отдельной странице. В ID-карте информация о месте жительства не указана на самом документе, а хранится в электронном реестре. Не все сервисные центры МВД имеют оборудование для считывания такой информации, именно поэтому для подтверждения адреса проживания они требуют у граждан выписку.
Как получить выписку?
Сервисные центры МВД не предоставляют услуги по выдаче выписки о месте жительства. Получить этот документ возможно двумя способами – онлайн в приложении Дія и офлайн, обратившись в ЦНАП по адресу прописки. Внутренне перемещенные лица вместо выписки о месте жительства могут предъявить справку ВПЛ.
Что содержит выписка?
В выписке о месте жительства указывается следующая информация:
- фамилия, имя, отчество лица;
- дата рождения;
- дата регистрации/снятия с регистрации;
- адрес места жительства;
- название органа, осуществившего регистрацию.