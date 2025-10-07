Коли варто робити оцінку транспортного засобу, а коли краще не робити

При повторному продажу вживаних вантажівок, автобусів, причепів, великотоннажного чи іншого технологічного транспорту обов’язковим є проведення оцінки вартості транспортного засобу. Саме від неї залежить сума податків, які за українськими законами має сплатити продавець, повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Податки при продажу транспорту

З кожної операції продажу вживаного транспорту утримуються податки:

5% податку + 5% військового збору — якщо це перша чи друга операція продажу протягом року;

18% податку + 5% військового збору — починаючи з третьої операції.

Для військовослужбовців ставка військового збору залишається на рівні 1,5%.

Оцінка — обов’язкова умова

Оцінка проводиться до оформлення договору купівлі-продажу. Вона є необхідною для нотаріального посвідчення угоди та перереєстрації транспортного засобу в сервісних центрах МВС.

Провести оцінку можна у суб’єктів оціночної діяльності, які мають офіційні повноваження. Списки таких установ доступні на сайтах:

Альтернатива — середньоринкова вартість

Замість індивідуальної оцінки громадяни можуть скористатися інформацією про середньоринкову вартість авто, яку щомісяця оновлює міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Детальніше про податки, оцінку та необхідні документи під час перереєстрації різних категорій транспортних засобів — у розділі послуги на сайті головного сервісного центру МВС.