Як здійснити експертну оцінку транспортних засобів

Із жовтня 2024 року громадяни при продажі другого та наступних легкових транспортних засобів мають подавати документ про оцінку автомобіля або його середньоринкову вартість. Під цю норму підпадають також вантажівки, автобуси, причепи тощо.

Читайте також: Чи потрібне експертне дослідження при перереєстрації автомобіля

Вимога закріплена постановою Кабміну № 1132 “Про внесення змін до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери”.

Оцінка вартості транспортного засобу здійснюється виключно суб’єктами оціночної діяльності, які мають відповідні повноваження. Інформація про таких суб’єктів доступна на офіційних сайтах:

Користування офіційними джерелами дозволяє громадянам бути впевненими у достовірності даних про вартість автомобіля. Це особливо важливо під час укладення договорів купівлі-продажу транспортних засобів, їх дарування, спадкування або інших правочинів.

Звертаємо увагу, що документ про оцінку транспортного засобу є обов’язковим при здійсненні нотаріальних дій та під час перереєстрації автомобіля в сервісних центрах МВС. Водночас громадяни можуть скористатися як документом про оцінку, так і інформацією про середньоринкову вартість, яка щомісяця оновлюється та оприлюднюється Міністерством економіки.

Сервісні центри МВС рекомендують завжди перевіряти актуальність і достовірність інформації на офіційних ресурсах. Це дозволяє уникнути непорозумінь, убезпечує від можливих шахрайських дій і сприяє чесності операцій на ринку транспорту.