Как осуществить экспертную оценку транспортных средств

С октября 2024 года граждане при продаже второго и последующих легковых транспортных средств должны подавать документ об оценке автомобиля или его среднерыночной стоимости. Под эту норму подпадают также грузовики, автобусы, прицепы и тому подобное.

Требование закреплено постановлением Кабмина № 1132 “О внесении изменений в Порядок осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами и их составными частями, имеющих идентификационные номера”.

Оценка стоимости транспортного средства осуществляется исключительно субъектами оценочной деятельности, которые имеют соответствующие полномочия. Информация о таких субъектах доступна на официальных сайтах:

Пользование официальными источниками позволяет гражданам быть уверенными в достоверности данных о стоимости автомобиля. Это особенно важно при заключении договоров купли-продажи транспортных средств, их дарения, наследования или других сделок.

Обращаем внимание, что документ об оценке транспортного средства является обязательным при осуществлении нотариальных действий и при перерегистрации автомобиля в сервисных центрах МВД. В то же время граждане могут воспользоваться как документом об оценке, так и информацией о среднерыночной стоимости, которая ежемесячно обновляется и публикуется Министерством экономики.

Сервисные центры МВД рекомендуют всегда проверять актуальность и достоверность информации на официальных ресурсах. Это позволяет избежать недоразумений, обезопасит от возможных мошеннических действий и способствует честности операций на рынке транспорта.