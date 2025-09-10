Укр
Как осуществить экспертную оценку транспортных средств

Субъектов хозяйствования, осуществляющих оценку транспортных средств, всего два. При этом среднерыночную стоимость можно взять самостоятельно из открытых источников.
Экспертная оценка транспортных средств

10 сентября
С октября 2024 года граждане при продаже второго и последующих легковых транспортных средств должны подавать документ об оценке автомобиля или его среднерыночной стоимости. Под эту норму подпадают также грузовики, автобусы, прицепы и тому подобное.

Требование закреплено постановлением Кабмина № 1132 “О внесении изменений в Порядок осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами и их составными частями, имеющих идентификационные номера”.

Оценка стоимости транспортного средства осуществляется исключительно субъектами оценочной деятельности, которые имеют соответствующие полномочия. Информация о таких субъектах доступна на официальных сайтах:

Пользование официальными источниками позволяет гражданам быть уверенными в достоверности данных о стоимости автомобиля. Это особенно важно при заключении договоров купли-продажи транспортных средств, их дарения, наследования или других сделок.

Обращаем внимание, что документ об оценке транспортного средства является обязательным при осуществлении нотариальных действий и при перерегистрации автомобиля в сервисных центрах МВД. В то же время граждане могут воспользоваться как документом об оценке, так и информацией о среднерыночной стоимости, которая ежемесячно обновляется и публикуется Министерством экономики.

Сервисные центры МВД рекомендуют всегда проверять актуальность и достоверность информации на официальных ресурсах. Это позволяет избежать недоразумений, обезопасит от возможных мошеннических действий и способствует честности операций на рынке транспорта.

