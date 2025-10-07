Когда стоит делать оценку транспортного средства, а когда лучше не делать

При повторной продаже подержанных грузовиков, автобусов, прицепов, крупнотоннажного или иного технологического транспорта обязательным является проведение оценки стоимости транспортного средства. Именно от нее зависит сумма налогов, которые по украинским законам должен уплатить продавец, сообщает Главный сервисный центр МВД.

Налоги при продаже транспорта

С каждой операции продажи подержанного транспорта удерживаются налоги:

5% налога + 5% военного сбора - если это первая или вторая операция продажи в течение года;

18% налога + 5% военного сбора - начиная с третьей операции.

Для военнослужащих ставка военного сбора остается на уровне 1,5%.

Оценка - обязательное условие

Оценка проводится до оформления договора купли-продажи. Она необходима для нотариального удостоверения сделки и перерегистрации транспортного средства в сервисных центрах МВД.

Провести оценку можно у субъектов оценочной деятельности, которые имеют официальные полномочия. Списки таких учреждений доступны на сайтах:

Альтернатива - среднерыночная стоимость

Вместо индивидуальной оценки граждане могут воспользоваться информацией о среднерыночной стоимости, которую ежемесячно обновляет министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Подробнее о налогах, оценку и необходимые документы при перерегистрации различных категорий транспортных средств - в разделе услуги на сайте главного сервисного центра МВД.