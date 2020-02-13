Страховий поліс пред’являється інспектору лише у двох випадках. За непред’явлення поліцейському страхового полісу передбачено штраф 425 грн.

Відповідно до п.2.1 ПДР водій повинен мати при собі посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб та поліс страхування.

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Однак, згідно ст. 16 Закону "Про дорожній рух" водій зобов'язаний мати при собі та на вимогу поліцейського пред'являти для перевірки посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, - страховий поліс.

Відповідно до ч.2 ст. 21 Закону “Про обов'язкове страхування” контроль за наявністю полісу страхування здійснюється поліцією при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів ДТП.

Отже, вимагати для перевірки поліс страхування поліцейський має право лише:

якщо водій порушив правила дорожнього руху; якщо є учасником ДТП.

При цьому, порушення Правил дорожнього руху повинні бути підтверджені доказами. Якщо ж водій не порушував правила дорожнього руху та не є учасником ДТП, то поліцейський не має права вимагати у для перевірки поліс страхування.

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