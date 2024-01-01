Компанії з оренди авто зменшили закупівлі електромобілів

У І півріччі європейський ринок Rent-a-Car (RAC) збільшився на 24%, до 779 тис од., повідомляє Dataforce. Найбільшу кількість автомобілів для оренди було реалізовано в Німеччині – 190 тис од.

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Однак найбільша частка RAC на ринку нових авто в Іспанії, де кожен четвертий реалізований автомобіль потрапив на ринок оренди (152 тис. од.). Водночас спостерігається суттєве зменшення попиту з боку RAC на електромобілі. З початку року парк RAC поповнили лише 30 тисяч електромобілів, що на 10 тис од. менше, ніж торік. Їх частка в закупівлях RAC знизилася з 6,4% до 3,8%.

Низька залишкова вартість робить електромобілі менш популярними для компаній з короткострокової оренди. Високий знос електромобілів збільшує вартість оренди, що впливає на зменшення попиту клієнтів.