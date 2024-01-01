Укр
Ру

Компанії з оренди авто зменшили закупівлі електромобілів

З січня по червень 1 із 10 придбаних транспортних засобів у Європі був зареєстрований на компанії з короткострокової оренди авто. При цьому популярність електромобілів різко знизилась.
Фірми що здають авто в аренду зменшили закупівлі електромобілів - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Компанії зменшили закупівлі електромобілів

Євген Гудущан
logo7 серпня, 17:50
logo0
logo0 хв
РЕКЛАМА

У І півріччі європейський ринок Rent-a-Car (RAC) збільшився на 24%, до 779 тис од., повідомляє Dataforce. Найбільшу кількість автомобілів для оренди було реалізовано в Німеччині – 190 тис од.

Читайте також: Складено рейтинг кращих електромобілів 2024 року

Однак найбільша частка RAC на ринку нових авто в Іспанії, де кожен четвертий реалізований автомобіль потрапив на ринок оренди (152 тис. од.). Водночас спостерігається суттєве зменшення попиту з боку RAC на електромобілі. З початку року парк RAC поповнили лише 30 тисяч електромобілів, що на 10 тис од. менше, ніж торік. Їх частка в закупівлях RAC знизилася з 6,4% до 3,8%.

Низька залишкова вартість робить електромобілі менш популярними для компаній з короткострокової оренди. Високий знос електромобілів збільшує вартість оренди, що впливає на зменшення попиту клієнтів.

#Новини #Автобізнес