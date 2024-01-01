Компании по аренде авто уменьшили закупки электромобилей

В І полугодии европейский рынок Rent-a-Car (RAC) увеличился на 24%, до 779 тыс ед., сообщает Dataforce. Наибольшее количество автомобилей для аренды было реализовано в Германии – 190 тыс ед.

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Однако наибольшая доля RAC на рынке новых авто в Испании, где каждый четвертый реализованный автомобиль попал на рынок аренды (152 тыс. ед.). В то же время наблюдается существенное уменьшение спроса со стороны RAC на электромобили. С начала года парк RAC пополнили лишь 30 тысяч электромобилей, что на 10 тыс ед. меньше, чем в прошлом году. Их доля в закупках RAC снизилась с 6,4% до 3,8%.

Низкая остаточная стоимость делает электромобили менее популярными для компаний по краткосрочной аренде. Высокий износ электромобилей увеличивает стоимость аренды, что влияет на уменьшение спроса клиентов.