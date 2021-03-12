Компанія Автосос-Сервіс, що займається евакуацією неправильно припаркованих автомобілів в Києві, купила Бехівський спеціалізований кар'єр в Житомирській області.

Сума угоди - 90,7 млн грн. Продавець - компанія Подільський цемент, що входить до міжнародної групи CRH. Це вже другий кар'єр, який CRH продав за останній рік. У березні 2020 року група закрила операцію з продажу Попелянським спецкар'єру за 500 000 грн, вказують у виданні.

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Згідно з даними держреєстру юросіб, власником Автосос-Сервіс значиться Ігор Самофал. Компанія уклала договір про надання транспортних послуг з департаментом транспортної інфраструктури міськадміністрації Києва 22 червня 2020 року.