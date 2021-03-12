Компания Автосос-Сервис, которая занимается эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей в Киеве, купила Беховский специализированный карьер в Житомирской области.

Сумма сделки – 90,7 млн грн. Продавец – компания Подольский цемент, которая входит в международную группу CRH. Это уже второй карьер, который CRH продал за последний год. В марте 2020 года группа закрыла сделку по продаже Попельнянского спецкарьера за 500 000 грн, отмечают в издании.

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Согласно данным госреестра юрлиц, владельцем Автосос-Сервис значится Игорь Самофал. Компания заключила договор о предоставлении транспортных услуг с департаментом транспортной инфраструктуры горадминистрации Киева 22 июня 2020 года.