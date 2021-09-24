Гібридні технології в компанії визнали неперспективними. На черзі відмова від традиційних двигунів внутрішнього згоряння.

Як повідомив керівник відділу досліджень і член правління концерну Daimler Маркус Шефер, нові інвестиції в бензин-електричні та дизель-електричні силові установки не плануються. При цьому вже існуючі гібридні рішення продовжать використовувати, поки Mercedes-Benz повністю не перейде на електротягу, пише портал Motor.ru.

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Маркус Шефер назвав поєднання двигуна внутрішнього згоряння та електродвигуна “тягарем для автомобіля” і заявив, що в Mercedes-Benz сфокусуються на повноцінних електромобілях, оскільки такий підхід простіше і перспективніше. При цьому поки Штутгартський автовиробник продає набагато більше гібридів, ніж електромобілів.

Припинення інвестицій в комбіновані силові установки означає, що бензин-електрична система E Performance стане вінцем “перехідних” технологій, і більш ефективних гібридів Mercedes-Benz будувати не буде. При цьому ліфтбек AMG GT 63 S виявиться далеко не єдиною моделлю з подібною схемою - аналогічними гібридами можуть стати інші “Мерседеси”, наприклад, майбутній AMG S 63 і AMG SL 63.

Daimler вкладається в розробку кількох електричних платформ, тому скорочення торкнуться цілого ряду напрямків - до 2026 року на 80% зменшаться інвестиції в двигуни внутрішнього згоряння, розглядається питання відмови від універсалів і седанів, а також зменшення числа AMG-моделей.

Так, за словами Маркуса Шефера, компанія Mercedes-Benz удвічі скоротить асортимент доступних двигунів внутрішнього згоряння внаслідок швидкого вступу в силу нового екологічного стандарту Євро-7.

Як і багато інших європейських автовиробників, “Мерседес” вважає економічно недоцільним домагатися відповідності перспективним еконормам, що вимагало б величезних витрат і ускладнення конструкції двигунів.