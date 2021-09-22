Попередник Е-класу досі їздить та приносить задоволення власникам.

Розробка W124 почалася в кінці 70-тих років, а почали випускати модель в 1984 році. Першими його протестували німецькі таксисти, і його якість спочатку їх не вразила. Однак з часом виробник доробив авто, і він став символом надійності. Деякі екземпляри легко проїжджали 1 млн км, а бувало і по 3 млн. На конвейєрі Mercedes Benz W124 протримався до 1995 року.

Багато власників вважають, що Mercedes Benz W124 "вічний", однак через шанований вік такі авто потребують багато уваги, в тому числі заміни старих запчастин. На нього постійно потрібно витрачати гроші, інакше машина просто зупиниться.

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Ціни на Mercedes Benz W124 в Україні починаються від 1,5 тисячі доларів за повністю гнилі екземпляри до 25 тисяч за "музейні експонати". Тож якщо будете обирати авто, дивіться не на комплектацію, а на стан кузова та основних агрегатів. Кузов Mercedes Benz W124 "здається" набагато раніше, ніж двигуни, тому обов'язково перевіряйте його на наявність іржі.

Під капотом в 124-го було аж 19 різних двигунів, однак найбільш надійні – дизельні. Дуже ціняться серед українців версії 500Е з 5-літровим двигуном – так званий "вовк". Він вироблявся разом з Porsche та розвивав 300 к.с.

Серед систем живлення – як карбюратори, механічні системи впорскування, так і звичайні інжектори. Коробки передач – механічні 5-ступеневі чи 4-ступеневі автомати.

Більше про Mercedes Benz W124 – у відео: