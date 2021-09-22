Предшественник Е-класса до сих пор ездит и приносит удовольствие владельцам.

Разработка W124 началась в конце 70-х годов, а начали выпускать модель в 1984 году. Первыми его протестировали немецкие таксисты, и его качество сначала их не впечатлило. Однако со временем производитель доработал автомобиль, и он стал символом надежности. Некоторые экземпляры легко проезжали 1 млн км, а бывало и по 3 млн. На конвейере Mercedes Benz W124 продержался до 1995 года.

Многие владельцы считают, что Mercedes Benz W124 "вечный", однако из-за уважаемого возраста такие авто требуют много внимания, в том числе замены старых запчастей. На него постоянно нужно тратить деньги, иначе машина просто остановится.

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Цены на Mercedes Benz W124 в Украине начинаются от 1,5 тысячи долларов за полностью гнилые экземпляры, до 25 тысяч за "музейные экспонаты". И если будете выбирать авто, смотрите не на комплектацию, а на состояние кузова и основных агрегатов. Кузов Mercedes Benz W124 "сдается" гораздо раньше, чем двигатели, поэтому обязательно проверяйте его на наличие ржавчины.

Под капотом у 124-го было аж 19 различных двигателей, однако наиболее надежные – дизельные. Очень ценятся среди украинцев версии 500Е с 5-литровым двигателем – так называемый "волк". Он производился вместе с Porsche и развивал 300 л.с.

Среди систем питания – как карбюраторы, механические системы впрыска, так и обычные инжекторы. Коробки передач – механические 5-ступенчатые или 4-ступенчатые автоматы.

Больше о Mercedes Benz W124 – в видео: