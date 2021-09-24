Гибридные технологии в компании признали неперспективными. На очереди отказ от традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Как сообщил руководитель отдела исследований и член правления концерна Daimler Маркус Шефер, новые инвестиции в бензин-электрические и дизель-электрические силовые установки не планируются. При этом уже существующие гибридные решения продолжат использовать, пока Mercedes-Benz полностью не перейдет на электротягу, пишет портал Motor.ru.

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Маркус Шефер назвал сочетание двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя “бременем для автомобиля” и заявил, что в Mercedes-Benz сфокусируются на полноценных электромобилях, поскольку такой подход проще и перспективнее. При этом пока Штутгартский автопроизводитель продает гораздо больше гибридов, чем электромобилей.

Прекращение инвестиций в комбинированные силовые установки означает, что бензин-электрическая система E Performance станет венцом “переходных” технологий, и более эффективных гибридов Mercedes-Benz строить не будет. При этом лифтбек AMG GT 63 S окажется далеко не единственной моделью с подобной схеме – аналогичными гибридами могут стать другие “Мерседесы”, например, будущий AMG S 63 и AMG SL 63.

Daimler вкладывается в разработку нескольких электрических платформ, поэтому сокращения коснутся целого ряда направлений – до 2026 года на 80% уменьшатся инвестиции в двигатели внутреннего сгорания, рассматривается вопрос отказа от универсалов и седанов, а также уменьшение числа AMG-моделей.

Так, по словам Маркуса Шефера, компания Mercedes-Benz вдвое сократит ассортимент доступных двигателей внутреннего сгорания вследствие быстрого вступления в силу нового экологического стандарта Евро-7.

Как и многие другие европейские автопроизводители, “Мерседес” считает экономически нецелесообразным добиваться соответствия перспективным эконормам, что потребовало бы огромных затрат и усложнения конструкции двигателей.