Оголошено конкурс на можливість заробити 1000 фунтів стерлінгів за перегляд 30 сезонів Top Gear. Виконати роботу потрібно за три місяці. Посадовий обов'язок лише один.

Отримувати гроші за те, що любиш робити, у житті виходить не в кожного. А якщо це ще й таке пасивне хобі, як перегляд телешоу, взагалі важко уявити його просту монетизацію. Але це саме те, що пропонує фірма USwitch з Великої Британії.

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Хіба ж не чудово: дивишся улюблену передачу та отримуєш за це гроші? Але гонорар встановлений лише один і усім охочим його отримати доведеться покладатись лише на вдачу, оскільки за умовами конкурсу кандидати лише заповнюють анкету на сайті, після чого жодним чином не можуть вплинути на вибір.

Мета конкурсу – допомогти USwitch глибше вивчити шоу, щоб визначити, яка марка автомобіля була найширше представлена протягом усього шоу. Це Mercedes? Чи Ford? Або інший бренд? Усі 236 серій доступні на BBC iPlayer. Переможець отримає завдання вести підрахунок автомобілів, представлених у кожному епізоді.

Приз також включає ексклюзивні товари Top Gear. Для перегляду всіх 30 сезонів відведено три місяці, що дорівнює 10 сезонам на місяць або 2,6 епізоду на день.

В Умовах та положеннях зазначається, що від переможця може також знадобитися участь у публічних акціях, що може включати опублікування їх фотографії та імені у засобах масової інформації. У конкурсі можуть брати участь лише повнолітні жителі Великобританії.