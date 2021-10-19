Объявлен конкурс на возможность заработать 1000 фунтов стерлингов за просмотр 30 сезонов Top Gear. Выполнить работу нужно за три месяца. Должностная обязанность только одна.

Получать деньги за то, что любишь делать, в жизни получается не у каждого. А если это еще и такое пассивное хобби, как просмотр телешоу, вообще трудно представить его простую монетизацию. Но это именно то, что предлагает фирма USwitch из Великобритании.

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Разве не замечательно: смотришь любимую передачу и получаешь за это деньги? Но гонорар установлен только один и всем желающим его получить придется полагаться только на удачу, поскольку по условиям конкурса кандидаты только заполняют анкету на сайте, после чего никоим образом не могут повлиять на выбор.

Цель конкурса – помочь USwitch глубже изучить шоу, чтобы определить, какая марка автомобиля была широко представлена ​​в течение всего шоу. Это Mercedes? Или Ford? Или иной бренд? Все 236 серий доступны на BBC iPlayer. Победитель получит задание вести подсчет автомобилей, представленных в каждом эпизоде.

Приз также включает эксклюзивные товары Top Gear. Для просмотра всех 30 сезонов отведено три месяца, что составляет 10 сезонов в месяц или 2,6 эпизода в день.

В Условиях и положениях отмечается, что от победителя может также понадобиться участие в публичных акциях, что может включать публикацию их фотографии и имени в средствах массовой информации. В конкурсе могут принимать участие только совершеннолетние жители Великобритании.