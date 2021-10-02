Предложений на такую технику в Украине хватает, но среди однотипных транспортных средств и конструкций есть несколько мобильных домов, выделяющихся среди других.

Из-за локдаунов во всем мире сейчас наблюдается оживление спроса на мобильное жилье: прицепы, надстройки для пикапов и внедорожников, переоборудованные фургоны, грузовики и автобусы – все, что обеспечивает комфортное проживание на природе. В Украине этот вид транспорта представлен всеми типами конструкций, хотя и не пользуется особой популярностью. Мы обратили внимание на кемперы, которые в чем-то не похожи на большинство.

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Первый из нашей троицы – мобильный дом на базе грузовика "КамАЗ" 1992 года выпуска, с Бучи в Киевской области. Владелец хорошо поработал как над внешностью машины, так и с технической частью, а главное – построил жилье в кузове грузовика. Внутри есть несколько мест, кондиционер, телевизор, холодильник, плита, туалет, душ с умывальником и отопление. В кабине также сделано много для дополнительного комфорта, есть даже запуск двигателя кнопкой. Владелец готов расстаться с этим мобильным домом за 790 305 гривен или 29 500 долларов.

Оригинальный кемпер Airstream Excella International 684 2009 года выпуска представляет собой прицеп (караван) с аэродинамическими формами и блестящим алюминиевым кузовом. Такие кемперы американская компания Airstream выпускает с 1920 года и благодаря своей форме они стали известными и узнаваемыми во всем мире. В Киеве такую жилую капсулу можно купить за 2 миллиона гривен или 77 тысяч долларов.

Самое дешевое мобильное жилье в Украине стоит примерно от 66 500 гривен или 2 500 долларов, а вот такой роскошный дворец на колесах – самый дорогой из тех, что сейчас продаются в наших краях. Это Fleetwood Discovery M-38K на основе 360-сильного шасси Freightliner. Шестиместный автодом класса А с раздвижными стенками и комфортом настоящего дома. Такой мобильный дом в Запорожье стоит 6 429 600 гривен или 240 тысяч долларов.