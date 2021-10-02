Пропозицій на таку техніку в Україні вистачає, але серед однотипних транспортних засобів та конструкцій є кілька мобільних домів, що виділяються з-поміж інших.

Через локдауни у всьому світі зараз спостерігається пожвавлення попиту на мобільне житло: причепи, надбудови для пікапів та позашляховиків, переобладнані фургони, вантажівки й автобуси – усе, що забезпечує комфортне проживання на природі. В Україні цей вид транспорту представлений усіма типами конструкцій, хоча й не користується особливою популярністю. Ми звернули увагу на кемпери, які у чомусь не схожі на більшість.

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Перший з нашої трійці – мобільний дім на базі вантажівки “КамАЗ” 1992 року випуску, із Бучі у Київській області. Власник добряче попрацював як над зовнішністю машини, так і з технічною частиною, а головне – збудував житло у кузові вантажівки. Всередині є кілька спальних місць, кондиціонер, телевізор, холодильник, плита, туалет, душ з умивальником та опалення. В кабіні також зроблено багато для додаткового комфорту, є навіть запуск мотора кнопкою. Власник готовий розлучитись із цим мобільним будинком за 790 305 гривень або 29 500 доларів.

Оригінальний кемпер Airstream Excella International 684 2009 року випуску являє собою причіп (караван) з аеродинамічними формами та блискучим алюмінієвим кузовом. Такі кемпери американська компанія Airstream випускає з 1920 року і завдяки своїй формі вони стали відомими та впізнаваними в усьому світі. У Києві таку житлову капсулу можна купити за 2 мільйони гривень або 77 тисяч доларів.

Найдешевше мобільне житло в Україні коштує приблизно від 66,5 тисяч гривень або 2500 доларів, а ось такий розкішний палац на колесах – найдорожчий з тих, що зараз продаються у наших краях. Це Fleetwood Discovery M-38K на основі 360-сильного шасі Freightliner. Шестимісний автобудинок класу А з розсувними стінками та комфортом справжнього дому. Такий мобільний будинок у Запоріжжі коштує 6 429 600 гривень або 240 тисяч доларів.