Електричний пікап Tesla ще далекий від серійного виробництва, а для нього вже готовий найрізноманітніший тюнінг, включаючи туристичний.

Tesla Cybertruck мов призначений бути зручною платформою для кемпінгу і CyberLandr Camper являє собою чудовий приклад вбудованого автомобільного намета, що відповідає технологічності самого електричного пікапа.

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На відміну від традиційних кемперів для пікапів, які встановлюються в кузов і виступають над кабіною машини, кемпінг CyberLandr повністю вкладається в порожнину кузову Tesla Cybertruck. У розкритому стані CyberLandr перетворюється на всесезонний автономний намет з усіма зручностями будинку, включаючи поєднану кухню, вітальню та спальню, навіть окрему ванну кімнату. Конструкція досить легка – суха маса CyberLandr лише 545 кілограмів – менше половини від максимального корисного навантаження Cybertruck.

CyberLandr також повністю електричний, тому немає ароматних балонів з пропаном або небезпечного відкритого полум’я. CyberLandr не потребує власного джерела живлення, оскільки він просто під’єднується до Cybertruck і розподіляє енергію, отриману від щедрих 500-ватних сонячних панелей, встановлених на розкладному даху намета.

CyberLandr розгортається натисканням кнопки в додатку. Приміщення має дві кімнати: одну більшу для їжі, сну та роботи і відпочинку, а також ванну кімнату. Основна кімната має красиву порцелянову кухонну стільницю, схожу на мармур, величезну, зважаючи на компактність усього іншого, раковину, а також невидиму індукційну варильну поверхню. Також є невеликий холодильник та камера для зберігання.

Стільці-трансформери служать одночасно сидіннями, що вільно змінюють положення в “кімнаті”, а також двоспальним ліжком на всю ширину намету.

CyberLandr буде оснащений 32-дюймовим 4K смарт-телевізором / монітором із вбудованими потоковими програмами. Телевізор можна переносити на одну з трьох стін помешкання. Аудіо виводиться на динаміки з об'ємним звучанням і кожен CyberLandr прийде з заводу із власною супутниковою антеною StarLink, щоб мати швидкісний Інтернет буквально в будь-якій точці планети, крім полюсів.

Вікна з подвійним склінням забезпечують акустичну і теплову ізоляцію, а також мають електрохромне затемнення, щоб забезпечити повну конфіденційність без потреби в жалюзі або шторах.

Ванна кімната, розташована за головною кімнатою, поруч з дверима. Вона оснащена підігрівом підлоги, туалетом для сухого змиву з чашею, що очищується сама, а також рециркуляційним душем з чотириступеневим фільтром.

Фото: розкладний намет-кемпінг CyberLandr для пікапа Tesla Cybertruck / CyberLandr

Поява Tesla Cybertruck у серійному чи передсерійному вигляді очікується зовсім скоро, та на конвеєр ікап стане не раніше кінця 2021 року. CyberLandr готова розпочати власне виробництво, одразу після появи Cybertruck. Оскільк електричний пікап ще не вийшов, немає точних розмірів його кузову, точок кріплень та інших особливостей, тож усі габарити для CyberLandr поки теоретичні.

Незважаючи на відсутність готових розкладних наметів, техаський стартап вже склав ціну для CyberLandr – вона становить 49 995 доларів, що відповідає рівню інших кемперів преміум-класу. Наразі доступне попереднє замовлення з авансом у 100 доларів. А з авансом у 5000 доларів покупці отримають знижку на таку ж суму – така пропозиція діє лише для перших 20 покупців з таким резерваційним внеском.