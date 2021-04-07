Электрический пикап Tesla еще далек от серийного производства, а для него уже готов разнообразный тюнинг, включая туристический.

Tesla Cybertruck словно предназначен быть удобной платформой для кемпинга и CyberLandr Camper представляет собой прекрасный пример встроенной автомобильной палатки, что соответствует технологичности самого электрического пикапа.

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В отличие от традиционных кемперов для пикапов, которые устанавливаются в кузов и выступают над кабиной машины, кемпинг CyberLandr полностью укладывается в полость кузова Tesla Cybertruck. В раскрытом состоянии CyberLandr превращается в всесезонную автономную палатку со всеми удобствами дома, включая совмещенную кухню, гостиную и спальню, даже отдельную ванную комнату. Конструкция достаточно легкая – сухая масса CyberLandr только 545 килограммов – меньше половины от максимального полезной нагрузки Cybertruck.

CyberLandr также полностью электрический, поэтому нет ароматных балонов с пропаном или опасного открытого пламени. CyberLandr не требует собственного источника питания, поскольку он просто подключается к Cybertruck и распределяет энергию, полученную от щедрых 500-ваттных солнечных панелей, установленных на раскладной крыше палатки.

CyberLandr разворачивается нажатием кнопки в приложении. Помещение имеет две комнаты: одну большую для еды, сна и работы и отдыха, а также ванную комнату. Основная комната имеет красивую фарфоровую кухонную столешницу, похожую на мрамор, огромную, учитывая компактность всего прочего, раковину, а также невидимую индукционную варочную поверхность. Также есть небольшой холодильник и камера для хранения.

Стулья-трансформеры служат одновременно сиденьями, которые свободно меняют положение в "комнате", а также двуспальной кроватью на всю ширину палатки.

CyberLandr будет оснащен 32-дюймовым 4K смарт-телевизором/монитором со встроенными потоковыми приложениями. Телевизор можно переносить на одну из трех стен помещения. Аудио выводится на динамики с объемным звучанием и каждый CyberLandr придет с завода с собственной спутниковой антенной StarLink, чтобы скоростной Интернет был буквально в любой точке планеты, кроме полюсов.

Окна с двойным остеклением обеспечивают акустическую и тепловую изоляцию, а также имеют электрохромное затмение, чтобы обеспечить полную конфиденциальность без потребности в жалюзи или шторах.

Ванная комната, расположенная в главной комнате, рядом с дверью. Она оснащена подогревом пола, туалетом для сухого смыва с самочищаемой чашей, а также рециркуляционным душем с четырехступенчатым ​​фильтром.

Фото: раскладная палатка-кемпинг CyberLandr для пикапа Tesla Cybertruck / CyberLandr

Появление Tesla Cybertruck в серийном или предсерийном виде ожидается совсем скоро, но на конвейер пикап станет не раньше конца 2021 года. CyberLandr готова начать собственное производство, сразу после появления Cybertruck. Поскольку электрический пикап еще не вышел, нет точных размеров его кузова, точек креплений и других особенностей, поэтому все габариты для CyberLandr пока теоретические.

Несмотря на отсутствие готовых раскладных палаток, техасский стартап уже посчитал цену для CyberLandr – она ​​составляет 49 995 долларов, что соответствует уровню других кемперов премиум-класса. Сейчас доступен предварительный заказ с авансом в 100 долларов. А с авансом в 5 тысяч долларов покупатели получат скидку на такую ​​же сумму – такое предложение действует только для первых 20 покупателей с таким резервационном взносом.