Те, що ще не так давно здавалося фантастикою, вже у наші дні може стати буденністю: таксі без водіїв, про які останнім часом стільки розмов, готові взяти на борт перших пасажирів.

Компанія Waymo – підрозділ Google, що спеціалізується на технологіях для безпілотних авто, схоже, дозріла до того, щоб вивести свій автономний таксопарк у широкий світ.

Читайте також: У яких країнах найдешевші і найдорожчі машини: інфографіка

Самокеровані таксі для початку будуть доступні лише в американському місті Фініксі, де їх уже кілька років тестують, і де робокарам відомий, мабуть, кожен закуток.



Безпілотне таксі компанії Waymo

Скористатися сервісом зможуть насамперед клієнти-добровольці, на яких і випробовували безпілотні таксомотори. За час експерименту автономні таксі Waymo "накрутили" сумарно понад 10 мільйонів миль, а також, судячи з висновків ЗМІ, довели свою "профпридатність".



Безпілотне таксі

З міркувань безпеки компанія все ж розглядає можливість присутності у кабіні водія – для підстрахування, щоб у разі чого він зміг перебрати керування на себе. А повну довіру пасажирів безпілотникам ще треба буде заслужити.