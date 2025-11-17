Укр
Ру

Кому більше підходить авто з двигуном внутрішнього згоряння, а кому - гібридний

Якщо раніше обирали між дизелем та бензином, то зараз – між двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ), гібридом та “електричкою”. Втім, для тих, хто живе у квартирі, вибір звужується: ДВЗ чи гібрид.
Гібрид чи традиційний ДВЗ: переваги та недоліки - Auto24

ФОТО: Авто24|

Гібридний привід показує роботу на дисплеї

Сергій Матусяк
logo17 листопада, 10:29
logo0
logo0 хв

Коли заходиш у салон по нове авто, вибирати треба зовсім не колір чи комплектацію. А силовий агрегат.

До речі як сильно деградують акумулятори в гібридних авто

Двигун внутрішнього згоряння: традиція, і не завжди витратна

ДВЗ (двигун внутрішнього згоряння) – це те, до чого ми всі звикли. Конструкція покращувалась сотні років, і сьогодні, мабуть, досягла досконалості. Немає проблем з поповненням енергозапасу – автозаправки на кожному кроці. Ремонт теж доступний, а фахівців, які знаються на цьому агрегаті, величезна кількість.

Дизель чи бензин – вибору вже немає. Адже нове легкове авто з дизелем вже рідкість: він не витримав протистояння з екологами. Натомість бензиновий двигун ще не здав позицій: гарантує передбачувану поведінку, швидке прогрівання взимку й не потребує ніяких “підзарядок” чи адаптацій.

Та є нюанс. Сучасні екологічні вимоги, зростання цін на пальне і конкуренція з боку електрифікованих авто роблять традиційний мотор дещо витратнішим у місті. Адже проти фізики не попреш: стоїш у заторі, а мотор крутиться, тож витрата пального росте. Як і цінники на заправках.

Перше авто для водія, який нещодавно отримав “права”, має бути простим в керуванні, невеликим та надійним. Цим критеріям відповідає оновлений SUZUKI Vitara – один з найпопулярніших кросоверів на українському ринку.

Рекламна інформація

Компроміс, який вміє економити

Гібрид – це золота середина між класичним ДВЗ і електромобілем. Він має не лише звичайний двигун, але й електромотор, який допомагає на розгоні та бере на себе частину роботи у заторах. Насправді гібридних систем кілька, і вони працюють по-різному: одні лише допомагають крутити бензиновий двигун, інші використовують ДВЗ як генератор, а колеса крутять електромотори. Але загальний принцип гібридних силових агрегатів схожий.

Уявіть, що поруч із вами в машині сидить помічник. Коли треба рушати плавно – він крутить колеса електрикою. Гальмуєте – він забирає енергію назад у батарею. І так по колу. У результаті – економія пального, менше шуму та більше комфорту.

Також цікаво як обрати свій перший автомобіль

Але гібрид – не чарівна паличка. Він дорожчий на старті, має складнішу конструкцію і не завжди приносить вигоду, якщо ви більшість часу їздите трасою. Там електромотору просто нема де розгулятись – двигун працює як у звичайному авто.

А де ж підводні камені?

Гібридне авто коштує дорожче за базову з ДВЗ, але дешевше, ніж за топ-версію: така собі “золота середина”. І хоч різниця у витратах з часом частково окупається, варто зважати на власний сценарій поїздок. Тож якщо ви живете у великому місті, де постійні світлофори, гібрид стане непоганим вибором. Але якщо поїздки переважно трасою – беріть звичайний ДВЗ і не переймайтеся.

Для кого який варіант?

Тип водія Краще підійде
Мешканець міста, часті затори, короткі поїздки Гібрид
Часто їздить трасами або живе за містом ДВЗ
Цінує мінімальне обслуговування та звичну поведінку авто ДВЗ
Прагне економити під час експлуатації Гібрид
Обмежений бюджет на купівлю авто ДВЗ

#Поради #Автомобілісту #Гібридний автомобіль