Як сильно деградують акумулятори в гібридах

Нове дослідження ADAC, проведене серед 28,5 тисячі гібридних автомобілів із підзарядкою (PHEV), виявило суттєві відмінності у швидкості деградації акумуляторів між брендами. Найкраще себе показали гібриди Mercedes-Benz, тоді як автомобілі Mitsubishi виявилися найбільш схильними до втрати місткості навіть при невеликому пробігу.

Mercedes-Benz зберігає заряд

За даними ADAC, гібридні моделі Mercedes-Benz демонструють мінімальну деградацію акумуляторів з часом. Навіть після пробігу у 200 000 км середній рівень збереження ємності становив приблизно 90%. При цьому частота використання електричного режиму майже не впливала на стан батареї.

Для порівняння, гібриди BMW мали більш прогнозовану, але помітнішу втрату ємності. На тому ж пробігу 200 000 км, залежно від стилю експлуатації, ємність становила від 77% до 90%, а середній показник — понад 85%.

Volvo і Volkswagen – стабільні результати

PHEV-моделі Volvo та Volkswagen продемонстрували «нормальний» рівень старіння акумуляторів. Навіть при інтенсивному використанні в електричному режимі, ємність після 200 000 км перевищувала 85%, без різких втрат або провалів.

Mitsubishi та Ford деградують швидше

Гірші показники — у Mitsubishi та Ford. У Ford падіння ємності сягало 10% вже на пробігу 25 000 км, особливо у тих, хто активно користувався електричним режимом. Через обмежену вибірку ADAC не зміг повністю оцінити поведінку Ford із більшими пробігами.

Mitsubishi PHEV стали найбільшим розчаруванням. У них спостерігалося понад 20% втрати ємності на 100 000 км і понад 25–30% — на 200 000 км, навіть якщо автомобілі рідко використовувалися в електричному режимі. За словами ADAC, “дані Mitsubishi особливо вражають: значне старіння фіксується вже при відносно невеликих пробігах”.

Як оцінити стан батареї перед купівлею

Експерти ADAC рекомендують обов’язково перевіряти стан акумулятора перед придбанням уживаного PHEV. Орієнтовні показники ємності:

50 000 км – не менше 92%;

100 000 км – не менше 88%;

150 000 км – не менше 84%;

200 000 км – не менше 80%.

Як продовжити термін служби акумулятора

Як і в електромобілях, важливо підтримувати заряд у межах від 20% до 80%. Часті повні зарядки або глибокі розрядки прискорюють деградацію. У деяких моделей, що підтримують швидке заряджання постійним струмом, надмірне його використання також шкодить батареї.

Окрім цього, екстремальні температури і тривале зберігання з повністю розрядженим акумулятором можуть істотно скоротити його ресурс.

Експертна порада

Якщо ви плануєте здебільшого їздити в електричному режимі — краще обрати повністю електричний автомобіль. А якщо не маєте можливості регулярно заряджати авто — гібрид без підзарядки буде ефективнішим і економічнішим, ніж PHEV, який ви не підключаєте до мережі.

Пам’ятайте, що всі ми ходимо з мобільними пристроями, які використовують той самий принцип літій-іонної батареї. Випадків, коли акумулятор у мобільному пристрої служить понад 8-10 років, не так вже й багато. У електромобілях та гібридах умови роботи трохи кращі: є підігрів та система охолодження. Але не варто розраховувати, що батареї зможуть жити кардинально довше, ніж у гаджетах.