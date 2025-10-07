Нові акумулятори для електромобілів обіцяють збільшення запасу ходу на 50%

Американська компанія 24M Technologies оголосила про розробку нового типу акумуляторів, який може збільшити запас ходу електромобілів до 50% без зміни габаритів батареї. Рішення, що отримало назву ETOP (Electrode-to-Pack), спрощує конструкцію, зменшує витрати та підвищує ефективність.

Як це працює

Традиційні літій-іонні акумулятори складаються з безлічі окремих осередків і модулів, поміщених у металевий або пластиковий корпус. Технологія ETOP відмовляється від цього підходу:

кожен електрод герметизується у тонкій полімерній плівці;

елементи інтегруються безпосередньо у сам акумуляторний блок.

Це дозволяє позбутися зайвих матеріалів і збільшити частку електродів у структурі батареї з традиційних 30–60% до 80%, що напряму впливає на енергетичну щільність.

Економія простору, часу та коштів

Конструкція ETOP не потребує складного складання чи численних компонентів. Для створення батареї використовується лише одна машина, яка одночасно герметизує електроди, укладає їх у блок і завершує з’єднання.

Технологію можна адаптувати до різних типів: NMC, LFP, NCA, натрієвих і традиційних літій-іонних акумуляторів.

“США мають інвестувати в інновації, а не лише нарощувати масштаби виробництва, щоб скоротити відставання від конкурентів”, – наголосив президент і CEO 24M Technologies Наокі Ота.

Коли побачимо в серії

Поки що батареї ETOP не доступні комерційно. У компанії повідомили, що відомий автовиробник OEM невдовзі отримає перші прототипи для пілотного тестування.

Паралельно 24M веде переговори з представниками авіаційного, енергетичного та електромобільного секторів щодо впровадження цієї технології у їхні системи.

Перспектива

Як і з багатьма інноваціями в галузі акумуляторів, реальну ефективність ETOP покаже лише практика. Але якщо обіцянки 24M справдяться, нова архітектура може стати одним із ключових проривів у розвитку електромобілів найближчих років.