Stellantis знайшла спосіб значно покращити акумулятори електромобілів

Як пише Carscoops, Stellantis спільно з Saft – дочірньою компанією енергетичного гіганта TotalEnergies, представила нову перспективну технологію батарей. Прототип на базі Peugeot E-3008 оснастили акумулятором нового типу, що має інтегровані інвертор та зарядний пристрій безпосередньо в корпусі.

Читайте також: Зарядки для електромобілів мають стояти через кожні 60 кілометрів

Зазначається, що енергоефективність блоку зросла на 10%, пікова потужність електромотора зросла зі 150 кВт (201 к.с.) до 172 кВт (231 к.с.), а вага зменшилась на 40 кілограм. Час заряджання також зменшився на 15%. Наприклад, на стандартному зарядному пристрої змінного струму потужністю 7 кВт повне заряджання скорочується з 7 годин до приблизно 6.

Хоча ці цифри обнадійливі, технологія перебуває на ранній стадії розробки. Повідомляється, що тестування системи розширять дорожніми випробуваннями, і якщо все пройде відмінно, очільники Stellantis припускають, що технологія може з’явитись в серійних авто до кінця десятиліття.

Також цікаво: Оновлені Peugeot 308 та 308 SW зберегли дизель й доступні також у гібридних та електричній версіях

“Цей проєкт відображає нашу віру в те, що спрощення – це інновація. Переосмислюючи та спрощуючи архітектуру електричної силової установки, ми робимо її легшою, ефективнішою та економічно вигіднішою. Саме такі інновації допомагають нам пропонувати нашим клієнтам кращі та доступніші електромобілі”, – заявив головний інженер та технічний директор Нед Курік.