Stellantis нашла способ значительно улучшить аккумуляторы электромобилей

Как пишет Carscoops, Stellantis совместно с Saft – дочерней компанией энергетического гиганта TotalEnergies, представила новую перспективную технологию батарей. Прототип на базе Peugeot E-3008 оснастили аккумулятором нового типа, что имеет интегрированные инвертор и зарядное устройство непосредственно в корпусе.

Читайте также: Зарядки для электромобилей должны стоять через каждые 60 километров

Отмечается, что энергоэффективность блока выросла на 10%, пиковая мощность электромотора выросла со 150 кВт (201 л.с.) до 172 кВт (231 л.с.), а вес уменьшился на 40 килограмм. Время зарядки также уменьшилось на 15%. Например, на стандартном зарядном устройстве переменного тока мощностью 7 кВт полная зарядка сокращается с 7 часов до примерно 6.

Хотя эти цифры обнадеживающие, технология находится на ранней стадии разработки. Сообщается, что тестирование системы расширят дорожными испытаниями, и если все пройдет отлично, руководители Stellantis предполагают, что технология может появиться в серийных авто до конца десятилетия.

Также интересно: Обновленные Peugeot 308 и 308 SW сохранили дизель и доступны также в гибридных и электрической версиях

“Этот проект отражает нашу веру в то, что упрощение – это инновация. Переосмысливая и упрощая архитектуру электрической силовой установки, мы делаем ее легче, эффективнее и экономически выгоднее. Именно такие инновации помогают нам предлагать нашим клиентам лучшие и более доступные электромобили”, – заявил главный инженер и технический директор Нед Курик.