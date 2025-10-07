Новые аккумуляторы для электромобилей обещают увеличение запаса хода на 50%

Американская компания 24M Technologies объявила о разработке нового типа аккумуляторов, который может увеличить запас хода электромобилей до 50% без изменения габаритов батареи. Решение, получившее название ETOP (Electrode-to-Pack), упрощает конструкцию, уменьшает расходы и повышает эффективность.

Как это работает

Традиционные литий-ионные аккумуляторы состоят из множества отдельных ячеек и модулей, помещенных в металлический или пластиковый корпус. Технология ETOP отказывается от этого подхода:

каждый электрод герметизируется в тонкой полимерной пленке;

элементы интегрируются непосредственно в сам аккумуляторный блок.

Это позволяет избавиться от лишних материалов и увеличить долю электродов в структуре батареи с традиционных 30–60% до 80%, что напрямую влияет на энергетическую плотность.

Экономия пространства, времени и средств

Конструкция ETOP не требует сложной сборки или многочисленных компонентов. Для создания батареи используется только одна машина, которая одновременно герметизирует электроды, укладывает их в блок и завершает соединение.

Технологию можно адаптировать к различным типам: NMC, LFP, NCA, натриевых и традиционных литий-ионных аккумуляторов.

“США должны инвестировать в инновации, а не только наращивать масштабы производства, чтобы сократить отставание от конкурентов”, – отметил президент и CEO 24M Technologies Наоки Ота.

Когда увидим в серии

Пока батареи ETOP не доступны коммерчески. В компании сообщили, что известный автопроизводитель OEM вскоре получит первые прототипы для пилотного тестирования.

Параллельно 24M ведет переговоры с представителями авиационного, энергетического и электромобильного секторов по внедрению этой технологии в их системы.

Перспектива

Как и со многими инновациями в области аккумуляторов, реальную эффективность ETOP покажет только практика. Но если обещания 24M оправдаются, новая архитектура может стать одним из ключевых прорывов в развитии электромобилей ближайших лет.