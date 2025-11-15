Как сильно деградируют аккумуляторы в гибридах

Новое исследование ADAC, проведенное среди 28,5 тысячи гибридных автомобилей с подзарядкой (PHEV), выявило существенные различия в скорости деградации аккумуляторов между брендами. Лучше всего себя показали гибриды Mercedes-Benz, тогда как автомобили Mitsubishi оказались наиболее подвержены потере емкости даже при небольшом пробеге.

Читайте также: Новые аккумуляторы для электромобилей обещают увеличение запаса хода на 50%

Mercedes-Benz сохраняет заряд

По данным ADAC, гибридные модели Mercedes-Benz демонстрируют минимальную деградацию аккумуляторов со временем. Даже после пробега в 200 000 км средний уровень сохранения емкости составил примерно 90%. При этом частота использования электрического режима почти не влияла на состояние батареи.

Для сравнения, гибриды BMW имели более прогнозируемую, но более заметную потерю емкости. На том же пробеге 200 000 км, в зависимости от стиля эксплуатации, емкость составляла от 77% до 90%, а средний показатель - более 85%.

Volvo и Volkswagen – стабильные результаты

PHEV-модели Volvo и Volkswagen продемонстрировали "нормальный" уровень старения аккумуляторов. Даже при интенсивном использовании в электрическом режиме, емкость после 200 000 км превышала 85%, без резких потерь или провалов.

Mitsubishi и Ford деградируют быстрее

Худшие показатели - у Mitsubishi и Ford. У Ford падение емкости достигало 10% уже на пробеге 25 000 км, особенно у тех, кто активно пользовался электрическим режимом. Из-за ограниченной выборки ADAC не смог полностью оценить поведение Ford с большими пробегами.

Mitsubishi PHEV стали самым большим разочарованием. У них наблюдалось более 20% потери емкости на 100 000 км и более 25–30% - на 200 000 км, даже если автомобили редко использовались в электрическом режиме. По словам ADAC, “данные Mitsubishi особенно впечатляют: значительное старение фиксируется уже при относительно небольших пробегах”.

Как оценить состояние батареи перед покупкой

Эксперты ADAC рекомендуют обязательно проверять состояние аккумулятора перед приобретением подержанного PHEV. Ориентировочные показатели емкости:

50 000 км – не менее 92%;

100 000 км – не менее 88%;

150 000 км – не менее 84%;

200 000 км – не менее 80%.

Как продлить срок службы аккумулятора

Как и в электромобилях, важно поддерживать заряд в пределах от 20% до 80%. Частые полные зарядки или глубокие разрядки ускоряют деградацию. У некоторых моделей, поддерживающих быструю зарядку постоянным током, чрезмерное его использование также вредит батарее.

Также интересно: Как выбрать нужную комплектацию автомобиля: какими опциями действительно пользуются

Кроме этого, экстремальные температуры и длительное хранение с полностью разряженным аккумулятором могут существенно сократить его ресурс.

Экспертный совет

Если вы планируете в основном ездить в электрическом режиме - лучше выбрать полностью электрический автомобиль. А если нет возможности регулярно заряжать авто - гибрид без подзарядки будет эффективнее и экономичнее, чем PHEV, который вы не подключаете к сети.

Помните что все мы ходим с мобильными устройствами, которые используют тот же принцип литий-ионной батареи. Случаев, когда аккумулятор в мобильном устройстве служит более 8-10 лет не так уж и много. В электромобилях и гибридах условия работы немного лучше: есть подогрев и система охлаждения. Но не стоит рассчитывать, что батареи смогут жить кардинально дольше, чем в гаджетах.