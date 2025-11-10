Как выбрать нужную комплектацию автомобиля: какими опциями действительно пользуются

ФОТО: Авто24, Анны Слоницкой|
Suzuki Vitara получила больше опций в базовой версии 2025 года
Современные автомобили получают все больше опций, но не все из них действительно полезны и нужны. Зато они существенно повышают цену нового автомобиля, что не всегда уместно для покупателей. Поэтому, выбирая комплектацию, стоит учитывать не принцип "чем больше – тем лучше", а на реальную пользу.
Также интересно Самый доступный кроссовер возвращается: сколько стоит Suzuki Vitara 2025
Что действительно полезно ежедневно
Различные опросы и независимые исследования показали, какими системами водители пользуются ежедневно.
Парковочные датчики и камеры
В исследовании Uswitch около 62% респондентов назвали полезными датчики парковки, а 57% опрошенных отметили преимущества камер заднего вида. Среди основных причин – безопасность при парковке (82%) и удобство (50%). Поэтому сейчас, когда нужно постоянно "протискиваться" между плотно запаркованных авто, парковочные датчики или камеры должны быть в каждом новом автомобиле.
Подогрев сидений / зеркал / размораживание
В том же исследовании 36% автовладельцев назвали нужной функцию подогрева сидений, а обогрева наружных зеркал – 40%. В условиях украинского климата, в котором почти полгода держатся холода, эти опции особенно важны.
Мультимедиа с Apple CarPlay / Android Auto
Большинство необходимых функций для современного человека уже давно в его смартфоне: любимая музыка, навигация, погода, общение и расписание дня. Когда садишься в автомобиль, очень удобно, чтобы основные опции остались под рукой, а второстепенные – не отвлекали во время езды. Именно поэтому современные мультимедийные системы поддерживают Apple CarPlay / Android Auto. Они позволяют планировать маршрут на телефоне, а видеть на экране автомобиля. Также авто транслирует музыку, передает звонки на динамики, подзаряжает батарею и тому подобное. Поэтому наличие этих систем уже просто не просто роскошь, а потребность.
Apple CarPlay – необходимая функция в современном авто.
Бесключевой доступ
Ключи от автомобиля – символ собственности и безопасности. Но с развитием технологий их роль переняли электронные заменители. Все чаще стартер включается не поворотом ключа, а нажатием кнопки. Те, кто попробовал эту систему, ключ в замке зажигания уже считают анахронизмом.
Аналогично с закрытием дверей. Их отпирают или запирают ключом разве что в грузовиках. Для легковых авто стандартом является бесключевой доступ, который чаще всего работает с помощью кнопки на двери водителя.
Датчики света и дождя, климат-контроль
Эти опции стали настолько привычными, что водители их почти не замечают. Потому что очень удобно, когда "дворники" начинают работать автоматически во время дождя. Или когда свет включается с наступлением темноты или при въезде в тоннель. То же с климат-контролем – один раз выставил комфортную для себя температуру и забыл о системе кондиционирования и отопления.
Датчик дождя позволяет не переключать рычаг стеклоочистителей. Фото Авто24
ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО Как выбрать свой первый автомобиль: советы новичкам
Что в базовой комплектации (на примере Vitara)
Обычно базовая комплектация автомобилей имеет минимум функций. Однако у Suzuki Vitara стартовый вариант уже включает ряд полезных опций:
- мультимедиасистему с 7″ экраном, который поддерживает Apple CarPlay/Android Auto
- бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, мультируль
- камеру заднего обзора
- подогрев передних сидений
- датчики дождя и света.
То есть даже базовая версия дает практические функции, которые нужны многим ежедневно. Это хороший выбор для тех, кто ищет баланс: не переплачивать за то, чем не будут пользоваться, но получить комфорт и современные функции.
Бесключевой доступ – удобная функция, которая позволяет обходиться без манипуляций с ключами
Когда стоит брать версию с "доплатой"
Есть смысл переходить на комплектацию с большим количеством функций, если:
- часто выезжаете за город или путь пролегает через грунтовку и нужен полный привод;
- вам важна расширенная безопасность (например, системы помощи водителю) и готовы обратить внимание на частоту их использования;
- стремитесь к высокому уровню комфорта и не жалеете на это средств.
Однако стоит помнить: исследования показывают, что чрезмерное количество технологических решений может, наоборот, усложнять управление. Более того, сложными опциями водители почти никогда не пользуются. Однако они заложены в цену автомобиля. А значит, деньги могут быть потрачены зря.
|Опция / Система
|Есть в комплектациях
|Для чего нужна
|Реальное использование
|Рекомендация
|Мультимедиа (Clarion 7" или Pioneer 9") с Apple CarPlay / Android Auto
|GL / GL+ / GLX
|Удобная навигация, музыка, звонки звонки
|90 % водителей пользуются постоянно
|Брать обязательно
|Бесключевой доступ + кнопка запуска
|GL / GL+ / GLX
|Удобно, не надо искать ключи
|Каждый день
|Стоит иметь
|Камера / парктроник
|GL+ / GLX
|Облегчает парковку
|62 % водителей назвали самой полезной опцией
|Очень желательно
|Полный привод ALLGRIP
|GL+ (опц.) / GLX
|Безопаснее на скользких и грунтовых дорогах
|Реально нужен, если часто ездите за город
|Только для активных путешествий
|Климат-контроль / датчики дождя и света
|GL / GL+ / GLX
|Автоматически поддерживает комфорт
|Используется постоянно
|Обязательно
|Подогрев сидений / зеркал
|GL+ / GLX
|Комфорт зимой
|Особенно актуально в Украине
|Очень рекомендуется
|Системы помощи водителю
|-
|Безопасность, предупреждение столкновений, распознавание полосы движения
|Многие водители считают избыточными
|Хорошо иметь, но не критично
|Механическая 6 МКП
|GL / GL+
|Контроль, дешевле обслуживание
|Любители "механики" - 25% рынка
|Для тех, кто любит контроль
|Автоматическая КПП
|GL+ / GLX
|Удобство в городе
|75% водителей предпочитают автомат
|Лучше всего для городских поездок
|Запаска-докатка
|Все
|Практичность
|Реально спасает в дальних поездках
|Преимущество Suzuki
КСТАТИ Выбираем автомобиль для родителей: какие факторы стоит учесть
"Необязательные" опции
Системы типа "управление аудиосистемой жестами", дополнительные сенсоры или экраны, которыми редко пользуются – согласно исследованию, большинство владельцев их практически не используют.
Чисто имиджевые функции значительно повышают цену авто, но не дают ежедневного комфорта. Например, стеклянная панорама на всю крышу выглядит красиво, но в солнечную погоду салон очень сильно нагревается. В некоторых авто нет шторки, поэтому предотвратить это невозможно. Относительно так называемого "люка", то есть части стекла, которая открывается, то со временем эта конструкция может протекать, а значит требует постоянного ухода.
Чаще всего дорогая комплектация всегда с кожаным салоном. Но на самом деле это кожзаменитель, который в жару сильно нагревается, а в холод его невозможно разогреть. Зато сиденья из ткани мягкие и приятные в любой сезон.
Технологии, которые требуют обучения или постоянного внимания, могут создавать дополнительную нагрузку на водителя.
Например, некоторые системы активного круиз-контроля считывают знаки ограничения скорости. Системы слежения за разметкой подают сигналы, если водитель переехал ее без включения поворотника. Но в Украине знаки часто размещают хаотично, а разметка не всегда есть или нанесена неправильно. Поэтому все эти системы работают неэффективно и по возможности водители их отключают.
Suzuki Vitara в базовой комплектации оснащена камерой заднего вида, а в максимальной – парковочными датчиками спереди и сзади.
Как выбрать свою Suzuki Vitara 2025
|Тип водителя
|Рекомендуемая комплектация
|Почему
|Городской практик
|GL+
|Имеет главные функции, мультимедиа + камера, без лишних переплат
|Активный путешественник
|GL+ AllGrip (МКПП или автомат)
|Полный привод, климат, подогрев - максимум практичности
|Технологический энтузиаст
|GLX
|Все возможное: ABS, EBD, Brake Assist, ESP, Hill hold control, мультимедиа 9″, комфорт, автомат
|Рациональный минималист
|GL
|Самая низкая цена, но со всем необходимым для ежедневного комфорта
Вывод
При выборе комплектации стоит руководствоваться тремя простыми вопросами:
- Буду ли буду ли я действительно пользоваться этой функцией ежедневно или регулярно?
- Повышает ли эта опция безопасность или комфорт в тех условиях, в которых я эксплуатирую авто?
- Не переплачиваю ли я за то, что буду использовать редко или не буду понимать?
На примере Suzuki Vitara видно, что даже базовая версия может обеспечить комфортные базовые функции без переплат. А если есть специфические потребности – стоит доплатить за те опции, которыми вы точно будете пользоваться.