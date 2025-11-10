Как выбрать нужную комплектацию автомобиля: какими опциями действительно пользуются

Современные автомобили получают все больше опций, но не все из них действительно полезны и нужны. Зато они существенно повышают цену нового автомобиля, что не всегда уместно для покупателей. Поэтому, выбирая комплектацию, стоит учитывать не принцип "чем больше – тем лучше", а на реальную пользу.

Что действительно полезно ежедневно

Различные опросы и независимые исследования показали, какими системами водители пользуются ежедневно.

Парковочные датчики и камеры

В исследовании Uswitch около 62% респондентов назвали полезными датчики парковки, а 57% опрошенных отметили преимущества камер заднего вида. Среди основных причин – безопасность при парковке (82%) и удобство (50%). Поэтому сейчас, когда нужно постоянно "протискиваться" между плотно запаркованных авто, парковочные датчики или камеры должны быть в каждом новом автомобиле.

Подогрев сидений / зеркал / размораживание

В том же исследовании 36% автовладельцев назвали нужной функцию подогрева сидений, а обогрева наружных зеркал – 40%. В условиях украинского климата, в котором почти полгода держатся холода, эти опции особенно важны.

Мультимедиа с Apple CarPlay / Android Auto

Большинство необходимых функций для современного человека уже давно в его смартфоне: любимая музыка, навигация, погода, общение и расписание дня. Когда садишься в автомобиль, очень удобно, чтобы основные опции остались под рукой, а второстепенные – не отвлекали во время езды. Именно поэтому современные мультимедийные системы поддерживают Apple CarPlay / Android Auto. Они позволяют планировать маршрут на телефоне, а видеть на экране автомобиля. Также авто транслирует музыку, передает звонки на динамики, подзаряжает батарею и тому подобное. Поэтому наличие этих систем уже просто не просто роскошь, а потребность.

Apple CarPlay – необходимая функция в современном авто.

Бесключевой доступ

Ключи от автомобиля – символ собственности и безопасности. Но с развитием технологий их роль переняли электронные заменители. Все чаще стартер включается не поворотом ключа, а нажатием кнопки. Те, кто попробовал эту систему, ключ в замке зажигания уже считают анахронизмом.

Аналогично с закрытием дверей. Их отпирают или запирают ключом разве что в грузовиках. Для легковых авто стандартом является бесключевой доступ, который чаще всего работает с помощью кнопки на двери водителя.

Датчики света и дождя, климат-контроль

Эти опции стали настолько привычными, что водители их почти не замечают. Потому что очень удобно, когда "дворники" начинают работать автоматически во время дождя. Или когда свет включается с наступлением темноты или при въезде в тоннель. То же с климат-контролем – один раз выставил комфортную для себя температуру и забыл о системе кондиционирования и отопления.

Датчик дождя позволяет не переключать рычаг стеклоочистителей. Фото Авто24

Что в базовой комплектации (на примере Vitara)

Обычно базовая комплектация автомобилей имеет минимум функций. Однако у Suzuki Vitara стартовый вариант уже включает ряд полезных опций:

мультимедиасистему с 7″ экраном, который поддерживает Apple CarPlay/Android Auto

бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, мультируль

камеру заднего обзора

подогрев передних сидений

датчики дождя и света.

То есть даже базовая версия дает практические функции, которые нужны многим ежедневно. Это хороший выбор для тех, кто ищет баланс: не переплачивать за то, чем не будут пользоваться, но получить комфорт и современные функции.

Бесключевой доступ – удобная функция, которая позволяет обходиться без манипуляций с ключами

Когда стоит брать версию с "доплатой"

Есть смысл переходить на комплектацию с большим количеством функций, если:

часто выезжаете за город или путь пролегает через грунтовку и нужен полный привод;

вам важна расширенная безопасность (например, системы помощи водителю) и готовы обратить внимание на частоту их использования;

стремитесь к высокому уровню комфорта и не жалеете на это средств.

Однако стоит помнить: исследования показывают, что чрезмерное количество технологических решений может, наоборот, усложнять управление. Более того, сложными опциями водители почти никогда не пользуются. Однако они заложены в цену автомобиля. А значит, деньги могут быть потрачены зря.

Опция / Система Есть в комплектациях Для чего нужна Реальное использование Рекомендация Мультимедиа (Clarion 7" или Pioneer 9") с Apple CarPlay / Android Auto GL / GL+ / GLX Удобная навигация, музыка, звонки звонки 90 % водителей пользуются постоянно Брать обязательно Бесключевой доступ + кнопка запуска GL / GL+ / GLX Удобно, не надо искать ключи Каждый день Стоит иметь Камера / парктроник GL+ / GLX Облегчает парковку 62 % водителей назвали самой полезной опцией Очень желательно Полный привод ALLGRIP GL+ (опц.) / GLX Безопаснее на скользких и грунтовых дорогах Реально нужен, если часто ездите за город Только для активных путешествий Климат-контроль / датчики дождя и света GL / GL+ / GLX Автоматически поддерживает комфорт Используется постоянно Обязательно Подогрев сидений / зеркал GL+ / GLX Комфорт зимой Особенно актуально в Украине Очень рекомендуется Системы помощи водителю - Безопасность, предупреждение столкновений, распознавание полосы движения Многие водители считают избыточными Хорошо иметь, но не критично Механическая 6 МКП GL / GL+ Контроль, дешевле обслуживание Любители "механики" - 25% рынка Для тех, кто любит контроль Автоматическая КПП GL+ / GLX Удобство в городе 75% водителей предпочитают автомат Лучше всего для городских поездок Запаска-докатка Все Практичность Реально спасает в дальних поездках Преимущество Suzuki

"Необязательные" опции

Системы типа "управление аудиосистемой жестами", дополнительные сенсоры или экраны, которыми редко пользуются – согласно исследованию, большинство владельцев их практически не используют.

Чисто имиджевые функции значительно повышают цену авто, но не дают ежедневного комфорта. Например, стеклянная панорама на всю крышу выглядит красиво, но в солнечную погоду салон очень сильно нагревается. В некоторых авто нет шторки, поэтому предотвратить это невозможно. Относительно так называемого "люка", то есть части стекла, которая открывается, то со временем эта конструкция может протекать, а значит требует постоянного ухода.

Чаще всего дорогая комплектация всегда с кожаным салоном. Но на самом деле это кожзаменитель, который в жару сильно нагревается, а в холод его невозможно разогреть. Зато сиденья из ткани мягкие и приятные в любой сезон.

Технологии, которые требуют обучения или постоянного внимания, могут создавать дополнительную нагрузку на водителя.

Например, некоторые системы активного круиз-контроля считывают знаки ограничения скорости. Системы слежения за разметкой подают сигналы, если водитель переехал ее без включения поворотника. Но в Украине знаки часто размещают хаотично, а разметка не всегда есть или нанесена неправильно. Поэтому все эти системы работают неэффективно и по возможности водители их отключают.

Suzuki Vitara в базовой комплектации оснащена камерой заднего вида, а в максимальной – парковочными датчиками спереди и сзади.

Как выбрать свою Suzuki Vitara 2025

Тип водителя Рекомендуемая комплектация Почему Городской практик GL+ Имеет главные функции, мультимедиа + камера, без лишних переплат Активный путешественник GL+ AllGrip (МКПП или автомат) Полный привод, климат, подогрев - максимум практичности Технологический энтузиаст GLX Все возможное: ABS, EBD, Brake Assist, ESP, Hill hold control, мультимедиа 9″, комфорт, автомат Рациональный минималист GL Самая низкая цена, но со всем необходимым для ежедневного комфорта

Вывод

При выборе комплектации стоит руководствоваться тремя простыми вопросами:

Буду ли буду ли я действительно пользоваться этой функцией ежедневно или регулярно?

этой функцией ежедневно или регулярно? Повышает ли эта опция безопасность или комфорт в тех условиях, в которых я эксплуатирую авто?

в тех условиях, в которых я эксплуатирую авто? Не переплачиваю ли я за то, что буду использовать редко или не буду понимать?

На примере Suzuki Vitara видно, что даже базовая версия может обеспечить комфортные базовые функции без переплат. А если есть специфические потребности – стоит доплатить за те опции, которыми вы точно будете пользоваться.