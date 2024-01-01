Кому можна їздити смугою для громадського транспорту: нові правила

Відтепер водії мотоциклів та мопедів можуть їздити смугами для громадського транспорту, позначеними відповідними знаками та розміткою.

При цьому новий дозвіл не розповсюджується на мотоцикли з боковим причепом («коляскою»), мотоколяски та «трайки» (триколісні мотоцикли), нагадують в Інституті досліджень авторинку.

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Згідно з Правил дорожнього руху, смуга для руху маршрутних транспортних засобів позначається знаком 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" та відділяється від інших смуг розміткою – суцільною лінією 1.1 та буквою А на ній.



Знак 5.11 застосовується для позначення смуги, що призначена для руху транспортних засобів, які рухаються за встановленими маршрутами, мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) та велосипедистів, якщо рух такою смугою здійснюється попутно з загальним потоком транспортних засобів.

Водночас зупинка (і тим більше стоянка) на цих ділянках доріг для них не дозволена, хіба що для виконання вимог ПДР в частині зупинки перед світлофором чи регулювальником, якщо ті подають сигнал що забороняє рух, пропуску пішоходів тощо.

Водію, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, дозволено виконувати поворот із цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини.

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Нагадаємо, що згідно з ПДР:

мопед — двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об’ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт;

— двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об’ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт; мотоцикл — двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об’ємом 50 куб.см і більше. До мотоциклів прирівнюються моторолери, мотоколяски, триколісні та інші механічні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг;

Права на керування подібними ТЗ (надається з 16 років):

А1 — мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт;

— мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт; А — мотоцикли, у тому числі з боковим причепом, та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об’ємом 50 куб.см і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;

Раніше, у 2020 році, подібні зміни були внесені для водіїв таксі, з дозволом щодо зупинки для висадки і посадки пасажирів у межах смуг для громадського транспорту.