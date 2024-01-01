Кому можно ездить по полосе для общественного транспорта: новые правила

Отныне водители мотоциклов и мопедов могут ездить по полосам для общественного транспорта, обозначенными соответствующими знаками и разметкой.

При этом новое разрешение не распространяется на мотоциклы с боковым прицепом ("коляской"), мотоколяски и "трайки" (трехколесные мотоциклы), напоминают в Институте исследований авторынка.

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Согласно Правилам дорожного движения, полоса для движения маршрутных транспортных средств обозначается знаком 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" и отделяется от других полос разметкой – сплошной линией 1.1 и буквой “А” на ней.



Знак 5.11 применяется для обозначения полосы, предназначенной для движения транспортных средств, которые движутся по установленным маршрутам, мопедам и мотоциклам (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств) и велосипедистов, если движение по такой полосе осуществляется попутно с общим потоком транспортных средств.

В то же время остановка (и тем более стоянка) на этих участках дорог для них не разрешена, разве что для выполнения требований ПДД в части остановки перед светофором или регулировщиком, если те подают сигнал запрещающий движение, пропуска пешеходов и тому подобное.

Водителю, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, что отделена прерывистой линией дорожной разметки, разрешено выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее при выезде на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части.

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Напомним, что согласно ПДД:

мопед - двухколесное транспортное средство, который имеет двигатель с рабочим объемом до 50 куб.см или электродвигатель мощностью до 4 кВт;

- двухколесное транспортное средство, который имеет двигатель с рабочим объемом до 50 куб.см или электродвигатель мощностью до 4 кВт; мотоцикл - двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, имеющее двигатель с рабочим объемом 50 куб.см и более. К мотоциклам приравниваются мотороллеры, мотоколяски, трехколесные и другие механические транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 400 кг;

Права на управление подобными ТС (предоставляется с 16 лет):

А1 - мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт;

- мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт; А - мотоциклы, в том числе с боковым прицепом, и другие двухколесные транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом 50 куб. см и более или электродвигатель мощностью 4 кВт и более;

Ранее, в 2020 году, подобные изменения были внесены для водителей такси, с разрешением по остановке для высадки и посадки пассажиров в пределах полос для общественного транспорта.