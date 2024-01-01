Как узнать маршрут, на котором пройдет практический экзамен на водительское удостоверение

В совершенстве зная путь, которым проходит экзаменация, кандидат в водители чувствует себя более уверенно, сосредотачивается на дороге и имеет больше шансов успешно сдать экзамен. По статистике только один из пяти кандидатов сдает экзамен с первого раза.

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На сайте Главного сервисного центра МВД есть обновленные маршруты для сдачи практических экзаменов. Маршруты для проверки навыков управления транспортными средствами размещены по областям. Каждый территориальный сервисный центр МВД, который занимается экзаменационной деятельностью, имеет несколько маршрутов для различных категорий. Отдельно есть карты маршрутов в рамках проекта "Автошколы для лиц с инвалидностью".

На карте отражены начало и конец маршрута, направление движения, дорожные знаки и светофоры. Есть возможность загрузить или увеличить изображение на сайте и рассмотреть детали, чтобы отработать путь с инструктором. Поэтому просматривайте маршруты и смело идите на практический экзамен. Знание ПДД и уверенность в собственных силах – залог успеха.