Як дізнатись маршрут, на якому пройде практичний іспит на водійське посвідчення

Досконало знаючи шлях, яким проходить екзаменація, кандидат у водії почуває себе більш впевнено, зосереджується на дорозі та має більше шансів успішно скласти іспит. За статистикою лише один з п’яти кандидатів складає іспит з першого разу.

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На сайті Головного сервісного центру МВС є оновлені маршрути для складання практичних іспитів. Маршрути для перевірки навичок керування транспортними засобами розміщені за областями. Кожен територіальний сервісний центр МВС, який займається екзаменаційною діяльністю, має декілька маршрутів для різних категорій. Окремо є карти маршрутів у рамках проекту «Автошколи для осіб з інвалідністю».

На мапі відображені початок і кінець маршруту, напрямок руху, дорожні знаки та світлофори. Є можливість завантажити або збільшити зображення на сайті та роздивитися деталі, аби відпрацювати шлях з інструктором. Тож переглядайте маршрути та сміливо йдіть на практичний іспит. Знання ПДР та впевненість у власних силах – запорука успіху.