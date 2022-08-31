Рада оборони міста Києва вирішила, що зупинки комунального громадського транспорту під час тривог залишаться у силі.

Громадський транспорт продовжить зупинятися під час повітряної тривоги – рішення Ради оборони міста Києва. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Рада оборони міста Києва розглянула петицію щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги, але не змінила своє попереднє рішення.

Департамент муніципальної безпеки КМДА та Київпастранс отримали доручення обладнати зупинки наземного громадського транспорту інформацією про найближчі укриття.

Міська влада вважає, що пасажирам потрібно йти в укриття, а не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги.

Після відбою повітряної тривоги можна продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно.