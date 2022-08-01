Увесь наземний громадський транспорт (маршрутки, автобуси, тролейбуси, трамваї, фунікулер) зупинятиметься на час повітряної тривоги.

Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме відсьогодні.

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Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.

Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Міська влада закликає містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години!