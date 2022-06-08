Плату за паркування поновили до скасування воєнного стану. Автомобілі тих, хто не сплатив за паркування або порушив правила, погрожують евакуювати.

25 квітня перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що паркування у столиці на період воєнного стану залишається безкоштовним.

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"До столиці повертається все більше містян. Поступово збільшується й кількість приватних авто на вулицях міста. Нагадую містянам: паркування у столиці на період воєнного стану залишається безкоштовним. Тому, якщо у вас вимагають кошти за паркування, знайте – це шахраї. Викликайте поліцію!" – закликав Микола Поворозник.

Сьогодні в ефірі телеканалу "Київ" Микола Поворозник повідомив, що у Києві збільшується кількість порушень ПДР та паркування, тож неправильно припарковані авто будуть евакуйовані.

Незважаючи на продовження воєнного стану, з 16 травня київська влада відновила оплату за паркування. "Паркування платне у будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та у вихідні паркування безкоштовне" – сказано на офіційній сторінці Київської міської державної адміністрації у соцмережі.

"На муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Лише через застосунок. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв", – сказав Микола Поворозник.