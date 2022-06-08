Плату за парковку возобновили до отмены военного положения. Автомобили тех, кто не оплатил парковку или нарушил правила грозятся эвакуировать.

25 апреля первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что парковка в столице на период военного положения остается бесплатной.

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"В столицу возвращается все больше горожан. Постепенно увеличивается и количество частных авто на улицах города. Напоминаю горожанам: парковка в столице на период военного положения остается бесплатной. Поэтому, если у вас требуют средства за парковку, знайте – это мошенники. Вызывайте полицию!" – призывал Николай Поворозник.

Сегодня в эфире телеканала "Киев" Николай Поворозник сообщил, что в Киеве увеличивается количество нарушений ПДД и парковки – неправильно припаркованные авто будут эвакуированы.

Несмотря на продление военного положения с 16 мая киевские власти возобновили оплату за парковку. "Парковка платная в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и в выходные парковка бесплатная" – сказано на официальной странице Киевской городской государственной администрации в соцсети.

"На муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Только через приложение. Во время воздушной тревоги инспекторы не имеют права штрафовать водителей", – сказал Николай Поворозник.