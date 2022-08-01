Весь наземный общественный транспорт (маршрутки, автобусы, троллейбусы, трамваи, фуникулер) будет останавливаться на время воздушной тревоги.

Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения. Соответствующее решение Совета обороны города Киева будет действовать с сегодняшнего дня.

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Пассажиры должны покинуть салон и пройти к ближайшему укрытию.

Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозки наземными участками и закрывать работу станций открытого типа.

Городские власти призывают горожан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать комендантский час!