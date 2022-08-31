Совет обороны города Киева решил, что остановки коммунального общественного транспорта во время тревог останутся в силе.

Общественный транспорт продолжит останавливаться во время воздушной тревоги – решение Совета обороны Киева. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Совет обороны Киева рассмотрел петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги, но не изменил свое предыдущее решение.

Департамент муниципальной безопасности КГГА и Киевпасстранс получили поручение оборудовать остановки наземного общественного транспорта информацией о ближайших укрытиях.

Городские власти считают, что пассажирам нужно идти в укрытие, а не оставаться на остановках во время воздушной тревоги.

После отбоя воздушной тревоги можно продолжить движение в том же транспортном средстве или воспользоваться следующим. Повторно оплачивать проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно.