Француз використав креслення машини, зробив кузов, а потім пофарбував її в білий колір.

В Інстаграм викладено відео французького кондитера Аморі Гішона, який виробляє з шоколаду вишукані речі. Цього разу він зробив найновіший корейський електромобіль Hyundai IONIQ 6.

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За свідченням кондитера, створити такий складний виріб було непросто. Хоча на відео, звичайно, здається, що навпаки.

Спочатку кухар вирізав ескіз машини з паперу, потім обвів його на підготовленому шарі шоколаду. Ретельно вирізати та обробляти до глянсової поверхні довелося навіть найменші деталі.

Коли автомобіль був готовий, Аморі пофарбував кузов у білий колір, вирізав та наклеїв назву і логотип. А чого варті лише диски коліс! Дивіться відео та дивуйтесь майстерності кондитера: