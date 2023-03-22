Француз использовал чертеж машины, сделал кузов, а затем выкрасил ее в белый цвет.

В Инстаграм выложено видео французского кондитера Амори Гишона, делающего из шоколада изысканные вещи. На этот раз он сотворил новейший корейский электромобиль Hyundai IONIQ 6.

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По свидетельству кондитера, создать такое сложное изделие было непросто. Хотя на видео, конечно, кажется, что наоборот.

Сначала повар вырезал эскиз машины из бумаги, затем обвел его на подготовленном слое шоколада. Тщательно вырезать и обрабатывать до глянцевой поверхности пришлось даже самые маленькие детали.

Когда автомобиль был готов, Амори покрасил кузов в белый цвет, вырезал и наклеил название и логотип. А чего стоят только диски колес! Смотрите видео и удивляйтесь мастерству кондитера: