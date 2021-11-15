Україна передала Німеччині конфісковані Lamborghini Aventador та Rolls Royce Phantom.

Вихідними з міжнародного пункту пропуску "Бориспіль-аеропорт" в небо піднявся літак з двома авто загальною вартістю в понад 1 млн євро.

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Транспортні засоби передані Офісом Генерального прокурора компетентному органу Федеративної Республіки Німеччина на запит про надання правової допомоги у справі щодо масштабної міжнародної шахрайської схеми, пов’язаної з інвестуванням в неіснуючі фінансові продукти.

Розслідуванням встановлено, що цей злочин організований громадянами України, а фактично був вчинений в Німеччині, Болгарії, Сербії та в інших європейських країнах. Більшість учасників злочинної організації наразі викриті та затримані на територіях іноземних держав та в Україні.

Компетентними органами ФРН встановлено, що Lamborghini Aventador SJV вартістю 621 тис євро та Rolls Royce Phantom вартістю 451 тис євро, є доказами того, що вони придбані за рахунок коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій. На виконання запиту німецьких колег наші правоохоронці знайшли автомобілі та забезпечили накладення арештів на них в рамках міжнародного співробітництва.