Украина передала Германии конфискованные Lamborghini Aventador и Rolls Royce Phantom.

На выходных с международного пункта пропуска "Борисполь-аэропорт" в небо поднялся самолет с двумя авто общей стоимостью в более 1 миллион евро.

Читайте также: Lamborghini Aventador, который конфисковала киевская таможня, передадут Германии

Транспортные средства переданы офисом Генерального прокурора компетентному органу Федеративной Республики Германия на запрос об оказании правовой помощи по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты.

Расследованием установлено, что это преступление организовано гражданами Украины, а фактически было совершено в Германии, Болгарии, Сербии и в других европейских странах. Большинство участников преступной организации сейчас разоблачены и задержаны на территориях иностранных государств и в Украине.

Компетентными органами ФРГ установлено, что Lamborghini Aventador SJV стоимостью 621 тысяч евро и Rolls Royce Phantom стоимостью 451 тысяч евро, являются доказательствами того, что они приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий. Во исполнение запроса немецких коллег наши правоохранители нашли автомобили и обеспечили наложение арестов на них в рамках международного сотрудничества.