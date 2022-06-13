Gordon Murray Group розробляє дві моделі електричних позашляховиків, і це будуть не суперкари.

Головний розробник легендарного суперкара McLaren F1 Гордон Мюррей працює над електричними позашляховиками, повідомляє Autocar.

Це будуть перші автомобілі, розроблені на новій платформі електромобілів на замовлення, яка зараз розробляється в компанії Gordon Murray Design (GMD). При цьому інша компанія Мюррея, Gordon Murray Automotive (GMA), виробляє суперкари з потужними моторами V12.

Також цікаво за мімімішним швейцарським автомобільчиком вишикувалась довжелезна черга

Гордон Мюррей пообіцяв, що вони «змінять наше уявлення про запас ходу та динаміку автомобіля».

Позашляховики будуть дотримуватися тих же принципів, що й суперкари GMA: невелика вага, міцні матеріали кузова, аеродинамічна ефективність та надзвичайна динаміка. Про технічні характеристики відомо лише, що один із позашляховиків буде чотиримісним з переднім приводом, а інший — п’ятимісним.

Швидше за все, один з них буде випускатись під брендом GMA, інший отримає інший логотип. Який саме – поки що невідомо.

Раніше Мюррей натякав на плани диверсифікуватися та окрім суперкарів почати випускати більш доступні автомобілі. Він сказав, що GMD працює над «революційною, легкою, надефективною архітектурою електромобіля», яка спершу лягла в основу «маленького позашляховика та компактного фургона».

Мюррей описав цей електрокар довжиною менш як чотири метри як «практичний маленький автомобіль, а не крихітний міський автомобіль». Тому, залежно від обсягів, в яких він буде виготовлений, і термінів його появи на ринку, він цілком може стати конкурентом новому сімейству доступних міських електромобілів від Cupra, Skoda і Volkswagen.

Найімовірніший сценарій полягає в тому, що менший позашляховик під маркою GMD буде створено у Віндлшемі та представлено як рішення для міської мобільності для приватних клієнтів або автопарків – або, у формі фургона, як служби доставки.