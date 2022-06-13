Gordon Murray Group разрабатывает две модели электрических внедорожников, и это будут не суперкары.

Главный разработчик легендарного суперкара McLaren F1 Гордон Мюррей работает над электрическими джипами, докладывает Autocar.

Это будут первые автомобили, разработанные на новой платформе электромобилей по заказу, которая сейчас разрабатывается в компании Gordon Murray Design (GMD). При этом другая компания Мюррея, Gordon Murray Automotive (GMA), производит суперкары с мощными моторами V12.

Также интересно за мимишным швейцарским автомобильчиком выстроилась длинная очередь

Гордон Мюррей пообещал, что они “изменят наше представление о запасе хода и динамике автомобиля”.

Внедорожники будут соблюдать те же принципы, что и суперкары GMA: небольшой вес, прочные материалы кузова, аэродинамическая эффективность и чрезвычайная динамика. О технических характеристиках известно только, что один из внедорожников будет четырехместным с передним приводом, а другой пятиместным.

Скорее всего один из них будет выпускаться под брендом GMA, другой получит другой логотип. Какой именно – пока неизвестно.

Ранее Мюррей намекал на планы диверсифицироваться и, кроме суперкаров, начать выпускать более доступные автомобили. Он сказал, что GMD работает над “революционной, легкой, сверхэффективной архитектурой электромобиля”, которая сначала легла в основу “маленького внедорожника и компактного фургона”.

Мюррей описал этот электрокар длиной менее четырех метров как “практичный маленький автомобиль, а не крохотный городской автомобиль”. Поэтому, в зависимости от объемов, в которых он будет изготовлен и сроков его появления на рынке, он вполне может стать конкурентом новому семейству доступных городских электромобилей от Cupra, Skoda и Volkswagen.

Самый вероятный сценарий состоит в том, что меньший внедорожник под маркой GMD будет создан в Виндлшеме и представлен как решение для городской мобильности для частных клиентов или автопарков – или, в форме фургона, как службы доставки.